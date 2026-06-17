България е против част от мерките в 21-вия пакет санкции срещу Русия, опозицията оспори аргументите на кабинета

Външният министър Велислава Петрова потвърди появила се по-рано днес информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-вия пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични.

Новият пакет от санкции срещу Русия все още се обсъжда и не е окончателен, заяви първият ни дипломат. И добави, че България подкрепя мерки, които могат да окажат реален икономически натиск за прекратяване на войната.

Част от предложенията в пакета обаче не отговарят на тази цел, според Петрова. Сред тях и санкциите срещу руския патриарх Кирил. Външният ни министър смята, че те няма да имат икономически ефект, а може да бъдат използвани за антиевропейска пропаганда с аргумента, че Брюксел се намесва в църковни дела.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Когато става въпрос за санкции, които имат предимно символен характер, а не икономически последствия, България се противопоставя на такъв тип санкции. Санкциите, свързани с руския патриарх Кирил, са точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект."

От ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" оспориха позицията на кабинета.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: "За нас буди недоумение фактът с какво толкова за България е важен руският патриарх, че ние сме готови да блокираме целия 21-ви санкционен пакет само и само да не попадне той в него." Асен Василев, ПП: "Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпросът, но в случая става въпрос за санкции срещу г-н Гундяев, който е служител на КГБ." Божидар Божанов, ДБ: "Ние винаги сме подкрепяли общата европейска политика по отношение на санкциите. Според нас следва да продължим да я подкрепяме."

От опозицията изтъкнаха още, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за "Лукойл". Министър Петрова обаче обясни, че страната ни има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Това е позиция, която постоянно България поддържа, именно за нас основният приоритет е да се поддържа енергийната стабилност на страната."

Подобни резерви изразяват и други държави членки.

По темата работиха Ирина Цонева, Милена Кирова и Иво Никодимов