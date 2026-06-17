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Велислава Петрова: България е против символни санкции срещу Русия

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В 21-вия пакет санкции има елементи по енергийна линия, които не подкрепяме, каза още външният министър

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България е против символни санкции срещу Русия, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти.

"Българската позиция е доста ясна - ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, не ощетяват държавите-членки, а ощетяват държавата, която води войната и нямат символен характер. Основната ни цел е да се стигне до ситуация, в който да можем да водим ефективни преговори", обясни тя.

В момента пакетът се дискутира на ниво европейски съюз, така че мното държави имат резерви, той все още не е в последния си вариант, допълни външният министър:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Има редица елементи, които не подкрепяме – от една страна по енергийна линия, така че да се осигури енергийната стабилност на страната, тъй като има редица санкции, които биха имали ефект по тази линия, а другите са свързани с руския патриах Кирил, който в този случай влиза в категорията символни санкции, които имат потенциала да бъдат контрапродуктивни, защото създават среда, в която да се води антиевропейска пропаганда в посока на това, че Европа се меси в църковни дела."

Тя поясни, че санкциите предвиждат ограничение за финансови активи на съответния човек:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Не мисля, че ограничаването на финансовите активи в определени банки на руския патриарх ще предотврати дейността му, каквато и да е тя."

По-рано днес изданието "Политико" съобщи, че България се противопоставя на части от 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Според някои европейски издания ЕС се опитва отново да включи в списъка руският патриарх Кирил. През 2022 г. ЕС се опита да го санкционира, но Унгария наложи вето върху решението. Обвиненията срещу него са за разпространение на пропаганда, която оправдава войната в Украйна.

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