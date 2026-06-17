Над 110 000 ученици се явиха на НВО по български език и литература

Над 110 000 ученици от седми и десети клас се явиха днес на Национално външно оценяване по български език и литература. Решаваща роля за изпита на седмокласниците имаше екипът на БНТ – репортерът Елиана Димитрова изтегли Вариант 1 за теста, а учениците писаха преразказ по „Въпрос номер 18“ на Христо Раянов – доскоро служител в телевизионния център на БНТ в Русе. Десетокласниците работиха върху „Арменци“ на Пейо Яворов.

Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариантът на изпита за седмокласниците. От ведомството увериха, че са взети всички мерки срещу преписване.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: „Принципът е същият – ако се установи идентичност на писмените работи, те ще бъдат анулирани.“

За 2 часа и 45 минути седмокласниците решаваха тест от 25 въпроса, сред които и теза върху разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Преразказ от името на героя Асен писаха върху „Въпрос номер 18“ на Христо Раянов.

Христо Раянов, сценарист и писател: „Аз това исках да покажа – че понякога лесният път е този, който ни води към много по-лоши места, отколкото правилният.“

Десетокласниците също провериха знанията си днес, като писаха за „Арменци“ на Пейо Яворов и по темата „Родина и чужбина“.

Резултатите и от двата изпита ще бъдат готови до 1 юли.