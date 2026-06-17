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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за...
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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналистът от Българската национална телевизия Елиана Димитрова.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.

Таня Панчева- зам.-министър на образованието: "Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. Успех на всички! 110 000 ученици се явяват на изпит днес, от които 55 000 седмокласници. Седмокласниците са разпределени в 1637 училища, а десетокласниците в 1030. Във всички училища има видеонаблюдение."

#Вариант 1 #МОН #седмокласници

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