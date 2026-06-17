Два трамвая се удариха в София, трима души са потърсили лекарска помощ (СНИМКИ и ВИДЕО)

Два трамвая дерайлираха в София. Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Константи Величков" и "Александър Стамболийски".

снимка: Трифон Трифонов

Няма данни за пострадали, съобщиха за БНТ от столичната полиция. В Спешна помощ е получен сигнал в 12:44 часа. На място е изпратена линейка. Прегледани са двама души, които са били уплашени.

По-късно от болница "Пирогов" съобщиха, че трима души са потърсили лекарска помощ, сред тях и 17-годишно момиче.

По първоначална информация на единия от ватманите му е прилошало.