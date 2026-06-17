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Мотополигон "Горна Росица" посреща европейския шампионат по мотокрос в юношеските класове при отлични условия

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Спорт
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Надпреварата ще се проведе в Севлиево на 21 и 22 юни на мотополигона в Горна Росица

севлиево посреща полуфиналите европейския шампионат мотокрос юношеските класове отлични условия
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Мотополигон "Горна Росица" край Севлиево ще приеме този уикенд едни от най-добрите европейски състезатели в класовете ЕМХ65 и ЕМХ85.

Трасето ще бъде домакин на полуфиналите в Европейския шампионат по мотокрос в двата класа, а паралелно с това ще се проведе и Международната купа в клас Open.

Общо над 120 състезатели от 17 страни ще застанат на старта в Севлиево, а организаторите от Българска федерация мотоциклетизъм и кметът на града д-р Иван Иванов увериха, че трасето е подготвено перфектно и е напълно готово да приеме състезание от подобен ранг за пръв път от близо осем години.

"Трасето е перфектно подготвено благодарение на усилията на Българска федерация по мотоциклетизъм съвместно с колегите от общината, които се грижат за спортната инфраструктура, мисля, че успяхме да подготвим мотополигон Горна Росица за едно перфектно надявам се състезание", коментира д-р Иван Иванов.

В клас ЕМХ65 на старт ще застанат 42-ма пилоти, като сред тях ще бъдат и българите Николай Павлов, Иван Тунтев, Радостин Присадов, Виктор Иванов, Георги Илиев и Никола Андреев. В по-горния клас ЕМХ85 ще има 50 състезатели, сред които Симеон Шаварски, Кристиян Андреев и Велислав Ковачев. В събота са тренировките и квалификациите, а откриването на състезанието е в неделя в 9:30 часа.

"Късмет на момчетата. Очакваме победи от тях", заяви президентът на Българската федерация по мотоциклетизъм Атанас Траков.

Той отчете завишен ръст към някои от дисциплините в моторните спортове и изрази надежда, че с подобряването на условията и изграждането на нови трасета техният брой ще се увеличи още в близките години.

"Щастлив съм, че в ендуро, като едно от по-масовите дисциплини, миналата година имахме издадени между 600 и 700 лиценза. Това е с около 200-300 лиценза повече, отколкото когато аз станах президент. Мотокросът и пистата са по-скъпи и по-трудни дисциплини, но се надявам, че с изграждането на новата писта А1 край Самоков ще има увеличаване на интереса и към тях. Този моторпарк е на световно ниво и смея да твърдя, че на много места няма такива. Смятам, че имаме условията да развиваме нашия спорт така, както го правят в цяла Европа", каза още Траков.

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