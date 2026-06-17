Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада

Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес следобед доклада за напредъка на Република Северна Македония, по пътя ѝ към ЕС. Документът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Вчера стана ясно, че докладчикът по напредъка на РСМ - австрийският евродепутат от "Зелените" Томас Вайц е предложил промяна в текста на доклада и заличаване на частта, свързана с работата на историческата експертна комисия с България.

Гласуването в ЕП започва в 13:30 часа българско време. Важно за България е дали ще отпадне текстът в доклада за напредъка на РСМ, който “настоятелно призовава съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси на България и Северна Македония, създадена в резултат на Договора за приятелство, добросъседство с България, да постигне ясни и осезаеми резултати”.

Снощи по време на дебата, докладчикът за РСМ - евродепутатът от австрийските "Зелени" Томас Вайц заяви, че 100 еднакви исторически учебници според не е част от изискването за приемане на страната в ЕС. Той коментира още, че не се опитва опитва да поставя под въпрос българската идентичност, само защото България 500 години е била част от Османската империя. Според него приемането на съседите е в основата на доброто сътрудничество между държавите.

Всички 17 български евродепутати ще гласуват срещу отпадането на текста за историческата комисия. Те изпратиха писмо да колегите си от останалите държави, в което ги информират антибългарските кампании и актове от страна на РСМ. Докладът на ЕП за напредъка на РСМ няма законодателен характер и не се отразява на процеса на разширяване.

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