Надежда за океаните: Коралови рифове край Кения отново процъфтяват

Добра новина за океаните - коралови рифове край бреговете на Кения процъфтяват.

Възстановяването е видимо само две години след последното мащабно избелване на коралите в района през 2024 година. Според кенийската служба за дивата природа това показва устойчивостта на морската екосистема на климатичните промени.

Ново проучване разкрива, че 166 хиляди квадратни километра от световните коралови рифове, или около една трета от общата им площ, имат потенциал да оцелеят при значителни събития, свързани с затоплянето на океаните, замърсяването и киселинността.