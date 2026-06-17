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Премиерът Румен Радев: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: БТА
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От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разпореждания на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

"Оттук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следват да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и за висени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.

Премиерът съобщи още, че наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме:

"В тази връзка вчера имахме срещи и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така, продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите", поясни Радев.

По думите му целта е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност, защото фокусът трябва да е не само върху орязване на разходи, а и как ще се пълни хазната.

#СИГМА #премиера Румен Радев #премиерът Румен Радев #ценообразуване

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