Дървопреработвателното предприятие край Велико Търново възобнови производството на ПДЧ

Производствената линия за ПДЧ в голямото дървопреработвателно предприятие край Велико Търново възобнови дейността си тази сутрин. В началото на годината съоръженията бяха пломбирани от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) след серия от сигнали и проверки за миризми и задимяване.

Преди два дни експерти на екоинспекцията са били на място и са премахнали пломбите, след като Върховният административен съд се е произнесъл по казуса с предварителното изпълнение на наложената принудителна административна мярка.

Инж. Ваня Дикова от РИОСВ обясни, че по същество съдебният спор все още не е приключил:

"Реално в момента принудителната административна мярка все още е в съда и няма окончателно решение по нейното изпълнение. Тук говорим за отмяна на предварителното изпълнение. Върховният административен съд разпореди да остане в сила решението на Административен съд – Бургас за отмяна на предварителното изпълнение. След това дървопреработвателното предприятие подаде към нас искане за изпълнение на решението на ВАС и за премахване на пломбите, поставени през януари. В тази връзка извършихме проверка на площадката, пломбите бяха отстранени и беше направена проверка във връзка с новите обстоятелства, които са представени в съдебното решение."

Междувременно от предприятието заявиха, че през периода, в който производствената линия не е работила, са били предприети допълнителни мерки за подобряване на пречистването на емисиите.

Производственият директор Редован Цаха посочи, че са извършени подобрения по съществуващите системи и са планирани нови инвестиции:

"През тези пет месеца, в които линията за ПДЧ не работеше, направихме няколко подобрения за надграждане на пречиствателните устройства, включително на мокрите електрофилтри. Направихме ново подобрение, свързано с пречистването на водата в самия електрофилтър. Планираме нови инвестиции за надграждане на пречиствателните съоръжения на сушилните и аспирациите от пресите в размер на около 20 милиона евро. Този процес вече е в ход."

По думите на строителния инженер на компанията част от новите съоръжения вече са в процес на изграждане:

"Първата група филтри, които са свързани с аспирацията на ПДЧ пресите и МДФ пресата, вече е на етап открита строителна площадка. Изграждането ще продължи до 31 октомври, а въвеждането в експлоатация планираме до края на ноември тази година. В момента на площадката работят строителни екипи по фундаментите. Очакваме доставките на оборудването и металните конструкции и след това ще продължим с по-голямата група филтри."

Въпреки възобновяването на производството, тази сутрин над предприятието отново се виждаха големи бели облаци, които се забелязват от различни части на Велико Търново и околните населени места.

Екологът на предприятието обясни, че става въпрос за водна пара, а не за замърсяване:

"В момента температурната разлика между парата, която излиза от комините, и околната температура е много голяма. С течение на времето, когато тази разлика намалее, почти няма да се вижда парата, която излиза от двете сушилни на производствените инсталации. Освен това ние извличаме влагата от дървесината и именно тази влага се вижда като пара. В нея няма никакви вредни вещества, защото самото дърво не съдържа вредни вещества, а природни продукти."

От РИОСВ увериха, че контролът върху дейността на предприятието няма да бъде прекратяван и че проверките ще продължат.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева