"Вода нямаме от 10 дни": Жители на свиленградските села Капитан Андреево и Генералово изнемогват без вода след тежка авария

Повече от 10 дни без вода остават жителите на свиленградските села Капитан Андреево и Генералово. Хората са недоволни не само от продължителното безводие, но и от липсата на ясна информация кога проблемът ще бъде решен.

По данни на ВиК причината е тежка авария по стар водопровод, преминаващ под речно корито край Капитан Андреево. За ремонта са необходими специализирана техника и резервни части, които вече са доставени. Междувременно е изградена временна връзка към Генералово, но в части от двете села вода все още няма.

„Първите седем дни абсолютно всички институции не вдигаха телефони. След седмия ден бяха много любезни, като всяка институция даваше различен отговор“, разказа жител на Капитан Андреево. „Вече десети ден нямаме вода. БНТ: Как се живее без вода? - Много трудно. Ходиш по кладенци и съседи с колички. Това е престъпление за мен. Никой не осигури вода“, заяви друг местен жител.

Хората разказват, че са принудени да се справят сами в условия, които поставят под риск нормалния им живот и хигиена.

„Вода нямаме от десет дни. Гледам двама възрастни хора, единият е на памперси. Няма как да поддържаш хигиена без вода“, сподели жена от Генералово. „Поне можеше да осигурят водоноски за възрастните и трудноподвижните хора. Не знам в кой век живеем“, каза друга жителка на селото.

Най-голямото недоволство е от липсата на комуникация с водоснабдителното дружество.

„Искаме по-адекватна реакция. Трябва да знаем кога ще има вода, кога ще бъде спряна и за колко време. Това са елементарни неща“, настояват местните.

От ВиК уверяват, че работят по трайно отстраняване на аварията и предстои подмяна на целия проблемен участък от водопровода. Към момента обаче няма конкретен срок кога водоснабдяването ще бъде напълно възстановено.

Вижте прякото включване на Цанка Семерджиева.