Стабилно е състоянието на блъснатата от тротинетка жена в Бургас

26-годишна жена е с тежки наранявания, след като беше блъсната от електрическа тротинетка край автобусна спирка в Бургас. Инцидентът е станал във велоалея, където по първоначална информация жената е навлязла внезапно и е била ударена от 45-годишен водач на тротинетка.

Пострадалата е откарана в болница, като към момента състоянието ѝ е стабилно.

Случаят идва на фона на засилен контрол срещу нарушенията при управлението на електрически тротинетки и велосипеди в Бургас. Само за пет дни полицията е санкционирала над 100 нарушители за неправилно управление на електрически тротинетки и велосипеди.

„Резултатите от проверките лично мен ме шокираха. Имаме 72 фиша на водачи на електрически превозни средства и 34 фиша на велосипедисти“, заяви гл. инсп. Ивайло Инджов, нач. “Охранителна полиция” към първо РПУ-Бургас.

По думите му най-честите нарушения са движение с висока скорост, липса на предпазни средства и навлизане в пешеходни зони.

„Постоянно патрулираме, но нарушителите често бягат от проверките“, допълни той.

От Университетската болница в Бургас отчитат ръст на тежките инциденти с тротинетки, особено в началото на активния летен сезон.

„Ставаме свидетели на жестоки инциденти при неправомерно използване на електрически тротинетки. Обществото някак си не се справя с този проблем“, каза заместник-директорът на лечебното заведение д-р Светослав Тодоров.

По думите му най-честите травми са тежки черепно-мозъчни наранявания и счупвания на крайници.

„Липсата на каска, липсата на наколенки, шофирането с високата скорост и движението на неподходящи места са основните причини за тежките инциденти“, посочи д-р Тодоров.

Той обърна внимание, че все по-често жертви на подобни произшествия стават и пешеходци.

„Не само водачите на тротинетки са пострадалите при такива инциденти. Все по-често пострадали са невинни пешеходци, което е изключително тревожно“, подчерта медикът.

Според него законодателството и контролът съществуват, но обществото все още не използва достатъчно отговорно този вид транспорт.

„Родителите трябва да обучават децата си как и къде да управляват тези превозни средства и да настояват за използването на предпазна екипировка“, призова д-р Тодоров.

От полицията напомнят, че санкцията за нарушения при управление на електрически тротинетки е 50 евро, а контролните акции ще продължат през целия летен сезон.