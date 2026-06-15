Възобновява се производството на ПДЧ в завода "Кроношпан"?

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново ще извърши днес проверка на „Кроношпан България“ ЕООД след постъпило на 11 юни искане от дружеството за предприемане на действия по разпломбиране на съоръжения към линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ). Това съобщиха от информационния център на РИОСВ в града. Екоинспекцията ще предприеме действия по разпломбиране на спрените съоръжения, а предприятието следва поетапно и безопасно да възобнови работата на линията за производство на ПДЧ, допълват от инспекцията.

Линията е разположена на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости. В обхвата на принудителната мярка са включени една сушилня, едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 мегавата и едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 мегавата.

Искането е във връзка с определението на Върховния административен съд от 9 юни тази година, с което съдът постанови спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за налагане на принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД.

В хода на проверката ще бъдат обективирани предприетите от страна на дружеството мерки, свързани с оптимизиране на производствения процес и ограничаване на евентуални емисии и миризми, съгласно горецитираното определение на съда. От РИОСВ – Велико Търново уверяват, че ще информират своевременно за резултатите от проверката.