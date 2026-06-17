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Начален удар 17.06.2026 г.

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начален удар 17062026
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В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Павела Апостолова - Сеганов в студиото бяха Филип Чолаков - Фифо и писателят Георги Блажев.

В предаването ще разберете как завършиха срещите Франция - Сенегал, Аржентина - Алжир, Ирак - Норвегия и Австрия - Йордания.

Бюлент Мюмюнов разказа за Мексико Сити, където се проведе и откриването на Мондиала на легендарния стадион "Ацтека", както и за старта на Португалия на световното първенство тази вечер.

Вижте цялото предаване във видеото!

#"Начален удар" #Мондиал 2026

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