Начален удар 17.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Павела Апостолова - Сеганов в студиото бяха Филип Чолаков - Фифо и писателят Георги Блажев.
В предаването ще разберете как завършиха срещите Франция - Сенегал, Аржентина - Алжир, Ирак - Норвегия и Австрия - Йордания.
Бюлент Мюмюнов разказа за Мексико Сити, където се проведе и откриването на Мондиала на легендарния стадион "Ацтека", както и за старта на Португалия на световното първенство тази вечер.
Вижте цялото предаване във видеото!