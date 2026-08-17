Лацио отпадна на старта на Купата на Италия в дебюта на Гатузо

Отборът на Лацио започна сезона с поражение. „Орлите“ отстъпиха с 0:2 у дома пред Мантова и отпаднаха още на старта в турнира за Купата на Италия.

Двубоят беше дебют начело на Лацио за новия старши треньор Дженаро Гатузо. Неговият отбор записа само победи в контролите, но в първото си изпитание се провали срещу съперник, който през миналия сезон се бореше за оцеляването си в Серия Б.

Мантова откри резултата в 75-ата минута чрез Франческо Руоко, който засече центриране отдясно.

За Лацио не помогна включването в играта и на най-новото попълнение от Интер Давиде Фратези.

Мантова дори нанесе втори удар в добавеното време, когато Исмаел Каяцо бе точен. Вратарят Христос Мандас отиде да помага в атака и гостите организираха бърза контра, завършила с гол.