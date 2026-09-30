Ивайло Петев беше официално представен в турския клуб Мардин 1969

Ивайло Петев беше представен като нов треньор на турския втородивизионен Мардин 1969 Спор на специална церемония на клубния стадион „21-и ноември“.

Церемонията по подписването беше водена от президента на клуба Ръдван Ашар, а също така присъстваха вицепрезидентът Вейси Дюян и изпълнителният директор Полат Касап.

Веднага след края на пресконференцията Петев проведе и първата тренировка начело на отбора. Мардин 1969 Спор вече се подготвя за гостуването на Бурсаспор на 11-и октомври в 9-ия кръг на турската Втора лига.

В щаба на Петев в новия му отбор влизат трима босненци – Славен Муса ще бъде първи помощник, Асмир Сомун ще работи с вратарите, а Алмир Сеферович е физиотерапевт. Още двама помощници и анализатор ще бъдат добавени от турска страна като част от екипа на българина.

Mардин, който влезе това лято във второто ниво на турския футбол, е на 7-о място в класирането, но претърпя две поредни поражения и това стана причина да бъде потърсена треньорска промяна. Първото изпитание за Петев обаче няма да е никак лесно, защото отборът гостува на най-богатия отбор в дивизията – Бурсаспор, заемащ 2-о място с 19 точки и само по-лоша голова разлика от лидера Кайзериспор.

„Желаем споразумението между нашия клуб и нашия треньор Ивайло Петев да бъде от полза и за двете страни и отправяме най-добри пожелания към нашия треньор и неговия спортно-технически екип. Вярваме, че Ивайло Петев и неговият екип ще дадат значителен принос за нашия клуб със своя международен опит и постижения в кариерата си. Той е работил в Шампионската лига, с национални отбори. Приветстваме ги и им желаем успех“, обявиха от ръководството при представянето на българския спеицалист.

„Нямам търпение да поема работата в този амбициозен проект. Възхитен съм от посрещането и от отношението. Сигурен съм, че ни предстоят много успехи заедно“, каза Ивайло Петев при представянето си пред журналистите.

Той пристигна късно снощи в историческия турски град на брега на река Тигрис, а разговорите са минали сравнително бързо – за три-четири дни. Българската връзка в клуба се допълва и от крилото Здравко Димитров, който дойде през лятото от Амедспор. В момента Димитров е с националния отбор на България за мачовете в турнира Лига на нациите на УЕФА.