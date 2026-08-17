Ланс детронира ПСЖ и спечели Суперкупата на Франция

Ланс поднесе голямата сензация във Франция, след като победи Пари Сен Жермен с 1:0 в мача за Суперкупата на страната. Флориан Товен отбеляза единствения гол още през първото полувреме, а домакините показаха впечатляваща борбеност, за да удържат успеха въпреки че останаха с човек по-малко.

Ланс започна срещата агресивно и още в началните минути постави ПСЖ под сериозен натиск. В 32-ата минута домакините стигнаха до заслужено попадение. Матийо Удол центрира остро по земя през наказателното поле, а Товен се оказа на точното място при далечната греда и с прецизен удар изпрати топката в мрежата.

Парижани трудно намираха решения срещу високата интензивност на Ланс и през първата част създадоха малко опасности пред вратата на съперника. Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия опитаха да внесат острота в атаките на ПСЖ, но домакините контролираха темпото.

Ситуацията за Ланс обаче се усложни сериозно в 39-ата минута. Килиан Антонио получи директен червен картон за нарушение срещу Магнес Аклиуш и остави своя отбор с човек по-малко.

Решението предизвика бурна реакция от щаба на домакините. Според RMC Sport Жан-Луи Лека изрази гневно недоволството си към съдиите на почивката.

Въпреки численото си изоставане Ланс се организира отлично в защита. Треньорът Дино Топмьолер направи промяна още на почивката, като замени нападателя Филип Иванович с Рубен Агилар, за да подсили отбраната.

През второто полувреме ПСЖ пое пълен контрол върху топката и започна да търси изравнителния гол, но така и не успя да намери път през компактната защита на Ланс.

Дезире Дуе бе близо до гола, но мощният му удар срещна напречната греда. Още една отлична възможност се откри пред Усман Дембеле, който обаче стреля неточно от воле.

Вратарят на Ланс Валид Рисер също имаше ключова роля за успеха, след като направи няколко важни спасявания след удари на Кварацхелия и Дуе.

В 86-ата минута ПСЖ също остана с 10 души. Нуно Мендеш получи червен картон за удар с лакът срещу Михал Шкораш, с което практически сложи край на надеждите на парижани да стигнат до обрат.

Така Ланс удържа сензационната победа и спечели първия си трофей за сезона, докато ПСЖ започна новата кампания с неочаквано поражение.