Рома набеляза Ендрик за основна трансферна цел през януари

Рома е поставил нападателя на Реал Мадрид Ендрик сред основните си приоритети за зимния трансферен прозорец. Според "Кориере дело спорт“ италианският клуб проявява сериозен интерес към 20-годишния бразилец и ще опита да го привлече под наем през януари.

Спортният директор на римляните Д'Амико вече е постигнал известен напредък в разговорите около евентуалната сделка. Според информацията самият Ендрик и неговият баща гледат положително на възможността нападателят да продължи кариерата си в италианската столица.

При трансфер в Рома бразилецът ще се събере със своя сънародник Уесли, а основният фактор зад евентуалната промяна е ограниченото игрово време, което получава в Реал Мадрид.

От началото на сезона Ендрик е записал само четири минути в Ла Лига, което поставя под въпрос възможността му да трупа необходимата игрова практика, ако остане на "Сантиаго Бернабеу“.

Ръководството на Реал Мадрид е готово да разгледа вариант за преотстъпване. Идеята е младият нападател да получава по-постоянно игрово време, което да подпомогне развитието му.

Така Рома се очертава като една от конкретните възможности пред Ендрик през зимата, като евентуална сделка би била за наем, а не за постоянен трансфер.



