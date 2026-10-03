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Рома набеляза Ендрик за основна трансферна цел през януари

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Спорт
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"Вълците“ работят по привличането на бразилеца под наем, а липсата на игрово време в Реал Мадрид може да отвори пътя към сделка

Рома набеляза Ендрик за основна трансферна цел през януари
Снимка: БГНЕС
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Рома е поставил нападателя на Реал Мадрид Ендрик сред основните си приоритети за зимния трансферен прозорец. Според "Кориере дело спорт“ италианският клуб проявява сериозен интерес към 20-годишния бразилец и ще опита да го привлече под наем през януари.

Спортният директор на римляните Д'Амико вече е постигнал известен напредък в разговорите около евентуалната сделка. Според информацията самият Ендрик и неговият баща гледат положително на възможността нападателят да продължи кариерата си в италианската столица.

При трансфер в Рома бразилецът ще се събере със своя сънародник Уесли, а основният фактор зад евентуалната промяна е ограниченото игрово време, което получава в Реал Мадрид.

От началото на сезона Ендрик е записал само четири минути в Ла Лига, което поставя под въпрос възможността му да трупа необходимата игрова практика, ако остане на "Сантиаго Бернабеу“.

Ръководството на Реал Мадрид е готово да разгледа вариант за преотстъпване. Идеята е младият нападател да получава по-постоянно игрово време, което да подпомогне развитието му.

Така Рома се очертава като една от конкретните възможности пред Ендрик през зимата, като евентуална сделка би била за наем, а не за постоянен трансфер.

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#Рома ФК #Реал Мадрид ФК #Ендрик

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