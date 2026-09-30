БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян...
Чете се за: 00:32 мин.
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на...
Чете се за: 03:15 мин.
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 00:45 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 02:32 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ендрик обмисля ново преотстъпване през зимата при липса на игрово време в Реал Мадрид

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Жозе Моуриньо убеди бразилеца да остане през лятото, но интересът на Рома остава, а нападателят ще прецени бъдещето си според минутите до януари

Ендрик обмисля ново преотстъпване през зимата при липса на игрово време в Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бъдещето на Ендрик в Реал Мадрид отново може да се превърне в тема през зимния трансферен прозорец. 20-годишният бразилец се вслуша в желанието на Жозе Моуриньо и остана в състава през лятото, но ограниченото му игрово време оставя отворена възможността за ново преотстъпване.

Ендрик има едва четири минути в първите осем мача на Реал през сезона, записани срещу Елче в Ла Лига. Контузия в предсезонната подготовка го извади от първите четири срещи, а след възстановяването си попадна в групата на Моуриньо за следващите четири, но почти не получи възможност за изява.

Конкуренцията в атаката на мадридчани е сериозна. Мбапе, Винисиус и Диоманде са сред основните възможности, а Моуриньо разполага още с Гюлер, Браим и Еспи.

Ситуацията на Ендрик в клубния му отбор контрастира с ролята му в националния тим на Бразилия. Карло Анчелоти го повика за двата мача срещу Австралия, като нападателят започна като титуляр в първия и отбеляза гол, който впоследствие беше отменен. Във втората среща се появи след почивката и записа асистенция.

През лятото бразилецът е разполагал с няколко възможности да напусне Реал. Най-сериозен е бил интересът на Рома, като според испанското издание AS договорката за преотстъпването му вече е била постигната. Разговор с Моуриньо обаче е променил ситуацията. Португалецът е уверил нападателя, че разчита на него, а Ендрик е решил да остане и да се бори за мястото си.

Това решение не означава, че възможността за трансфер е отпаднала окончателно. Ендрик ще проследи как ще се развие положението му през първата половина от сезона и при продължаваща липса на игрови минути може отново да разгледа вариантите си през зимата. Интересът на Рома остава, а ситуацията му е следена и от други европейски клубове.

Подобен ход вече се оказа успешен за бразилеца. При предишното си преотстъпване в Лион той записа 21 мача, осем гола и пет асистенции през втората половина на сезона. Под ръководството на Пауло Фонсека Ендрик показа, че може да бъде използван както като централен нападател, така и отдясно.

В Реал също следят внимателно развитието му. Клубът подкрепя решението на Моуриньо да заложи на младия нападател, но същевременно е наясно, че той се нуждае от игрово време. Мадридчани платиха 35 милиона евро фиксирана сума плюс потенциални 25 милиона под формата на бонуси за Ендрик, а според AS общата инвестиция в него, включително трансфер, комисиони, заплати, бонуси и данъци, вече надхвърля 80 милиона евро.

Затова следващите месеци могат да се окажат определящи – Ендрик остава решен да се бори за шанса си в Реал Мадрид, но вариантът за ново преотстъпване през зимата продължава да бъде на масата.

#Реал Мадрид ФК #Ендрик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
6
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Европейски футбол

Пеп Гуардиола застана зад Манчестър Сити след решението по финансовото дело
Пеп Гуардиола застана зад Манчестър Сити след решението по финансовото дело
ФА повдигна обвинение на Алваро Арбелоа заради коментарите му за съдийството ФА повдигна обвинение на Алваро Арбелоа заради коментарите му за съдийството
Чете се за: 01:15 мин.
Ивайло Петев беше официално представен в турския клуб Мардин 1969 Ивайло Петев беше официално представен в турския клуб Мардин 1969
Чете се за: 03:07 мин.
Младежите на България гостуват на Чехия по пътя към Евро 2027 Младежите на България гостуват на Чехия по пътя към Евро 2027
Чете се за: 01:45 мин.
Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите
Чете се за: 04:50 мин.
Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правили, потвърди Висшата лига Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правили, потвърди Висшата лига
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР) Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи? СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Евтим Милошев: Връщането на мощите на цар Самуил в България е...
Чете се за: 05:57 мин.
Инцидент в небето: Самолет с израелци на борда кацна аварийно,...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос –...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ