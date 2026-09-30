Ендрик обмисля ново преотстъпване през зимата при липса на игрово време в Реал Мадрид

Бъдещето на Ендрик в Реал Мадрид отново може да се превърне в тема през зимния трансферен прозорец. 20-годишният бразилец се вслуша в желанието на Жозе Моуриньо и остана в състава през лятото, но ограниченото му игрово време оставя отворена възможността за ново преотстъпване.

Ендрик има едва четири минути в първите осем мача на Реал през сезона, записани срещу Елче в Ла Лига. Контузия в предсезонната подготовка го извади от първите четири срещи, а след възстановяването си попадна в групата на Моуриньо за следващите четири, но почти не получи възможност за изява.

Конкуренцията в атаката на мадридчани е сериозна. Мбапе, Винисиус и Диоманде са сред основните възможности, а Моуриньо разполага още с Гюлер, Браим и Еспи.

Ситуацията на Ендрик в клубния му отбор контрастира с ролята му в националния тим на Бразилия. Карло Анчелоти го повика за двата мача срещу Австралия, като нападателят започна като титуляр в първия и отбеляза гол, който впоследствие беше отменен. Във втората среща се появи след почивката и записа асистенция.

През лятото бразилецът е разполагал с няколко възможности да напусне Реал. Най-сериозен е бил интересът на Рома, като според испанското издание AS договорката за преотстъпването му вече е била постигната. Разговор с Моуриньо обаче е променил ситуацията. Португалецът е уверил нападателя, че разчита на него, а Ендрик е решил да остане и да се бори за мястото си.

Това решение не означава, че възможността за трансфер е отпаднала окончателно. Ендрик ще проследи как ще се развие положението му през първата половина от сезона и при продължаваща липса на игрови минути може отново да разгледа вариантите си през зимата. Интересът на Рома остава, а ситуацията му е следена и от други европейски клубове.

Подобен ход вече се оказа успешен за бразилеца. При предишното си преотстъпване в Лион той записа 21 мача, осем гола и пет асистенции през втората половина на сезона. Под ръководството на Пауло Фонсека Ендрик показа, че може да бъде използван както като централен нападател, така и отдясно.

В Реал също следят внимателно развитието му. Клубът подкрепя решението на Моуриньо да заложи на младия нападател, но същевременно е наясно, че той се нуждае от игрово време. Мадридчани платиха 35 милиона евро фиксирана сума плюс потенциални 25 милиона под формата на бонуси за Ендрик, а според AS общата инвестиция в него, включително трансфер, комисиони, заплати, бонуси и данъци, вече надхвърля 80 милиона евро.

Затова следващите месеци могат да се окажат определящи – Ендрик остава решен да се бори за шанса си в Реал Мадрид, но вариантът за ново преотстъпване през зимата продължава да бъде на масата.