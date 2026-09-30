ФА повдигна обвинение на Алваро Арбелоа заради коментарите му за съдийството

Футболната асоциация на Англия (ФА) повдигна обвинение на мениджъра на Фулъм Алваро Арбелоа заради негови изказвания по адрес на съдийството след двубоя с Манчестър Юнайтед от петия кръг на Висшата лига.

Срещата завърши при равенство 1:1, а след последния съдийски сигнал Арбелоа изрази сериозно недоволство от решенията на реферите.

"Съдиите не искат Манчестър Юнайтед да загуби – всички решения бяха в тяхна полза. Бяхме много близо до победата“, заяви испанският специалист след мача.

Думите му доведоха до реакция от страна на ФА, която прецени, че изказването поставя под съмнение безпристрастността и почтеността на съдията.

"Мениджърът на Фулъм се държеше непристойно, като направи изявления в интервю след мача, които внушаваха пристрастност или поставяха под въпрос почтеността на съдията“, се казва в позицията на английската футболна централа.

Арбелоа разполага със срок до 1 октомври, за да отговори официално на повдигнатото обвинение.