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ФА повдигна обвинение на Алваро Арбелоа заради коментарите му за съдийството

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Спорт
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Мениджърът на Фулъм постави под въпрос решенията на реферите след равенството с Манчестър Юнайтед и има срок до 1 октомври да отговори

Снимка: AP Photo
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Футболната асоциация на Англия (ФА) повдигна обвинение на мениджъра на Фулъм Алваро Арбелоа заради негови изказвания по адрес на съдийството след двубоя с Манчестър Юнайтед от петия кръг на Висшата лига.

Срещата завърши при равенство 1:1, а след последния съдийски сигнал Арбелоа изрази сериозно недоволство от решенията на реферите.

"Съдиите не искат Манчестър Юнайтед да загуби – всички решения бяха в тяхна полза. Бяхме много близо до победата“, заяви испанският специалист след мача.

Думите му доведоха до реакция от страна на ФА, която прецени, че изказването поставя под съмнение безпристрастността и почтеността на съдията.

"Мениджърът на Фулъм се държеше непристойно, като направи изявления в интервю след мача, които внушаваха пристрастност или поставяха под въпрос почтеността на съдията“, се казва в позицията на английската футболна централа.

Арбелоа разполага със срок до 1 октомври, за да отговори официално на повдигнатото обвинение.

#Алваро Арбелоа #Футболна асоциация на Англия (ФА)

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