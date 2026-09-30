Пеп Гуардиола застана зад Манчестър Сити след решението по финансовото дело

Бившият мениджър на Манчестър Сити Пеп Гуардиола излезе с емоционално послание в подкрепа на клуба, след като "гражданите“ бяха признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

"Искам всеки един фен на Манчестър Сити по света да знае, че аз съм тук: повече от всякога. Аз съм, винаги съм бил и винаги ще бъда зад моя клуб, моя собственик, президент, Феран, футболистите, щаба, Енцо и вас, нашите уникални привърженици. Нека бъда ясен: ще се справим с всичко това заедно. Обичам ви!“, гласи посланието на испанеца, който водеше Сити между 2016 и 2026 година.

Според решението на независимата комисия в периода между 2009 и 2018 година Манчестър Сити е използвал договори с рекламни партньори като част от схема, чрез която приходите на клуба са били изкуствено завишени с 830 милиона паунда.

От Манчестър Сити продължават да оспорват обвиненията и вече потвърдиха намерението си да обжалват решението. Директорът Феран Сориано определи процеса като "конспиративна теория на Висшата лига“ във видеопослание до футболистите и щаба. Клубът разполага със срок до петък, 2 октомври, за да подаде жалбата си.

Съгласно правилата на Висшата лига обжалването трябва да приключи в рамките на 12 седмици след подаването му. Самото изслушване може да продължи максимум пет дни, след което бордът ще има един месец, за да вземе окончателно решение.

Междувременно бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн също коментира случая. Той заяви, че ако е бил футболист на градския съперник през периода, за който са установени нарушенията, би изхвърлил спечелените медали в кофата за боклук.