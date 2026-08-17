Треньорът на Ланс: Можем да победим всеки

Треньорът на Ланс Дино Топмьолер очаквано бе щастлив след победата с 1:0 над ПСЖ във финала за Суперкупата на Франция. Специалистът е категоричен, че отборът му може да победи всеки тим и не се страхува от никой.

„Поздравления за победата. С духа, който демонстрирахте на терена, всички разбраха какво представлява Ланс. Ние не се страхуваме от никой. Можем да победим всеки. Сезонът едва сега започва, това е само началото. Ще има силни моменти, ще има и не толкова успешни, но аз вярвам във всеки един от вас. Никога няма да се усъмня, а и вие не трябва. Ние сме силни. Ако запазим тази нагласа, можем да постигнем големи успехи. Поздравления, момчета, много се гордея с вас“, заяви Топмьолер.