Луис Енрике: Липсваше ни късмет

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике не остана доволен след загубата с 0:1 от Ланс в двубоя за Суперкупата на Франция. Испанският специалист поздрави победителите за показаната игра, но също така сподели, че късметът е обърнал гръб на неговия отбор.

„Мисля, че заслужавахме повече. Но трябва да поздравя Ланс – те спечелиха и играха много добре, с обичайната си интензивност. Изиграхме много добър мач, но ни липсваше късмет“, каза Енрике след срещата.

Ланс спечели Суперкупата на Франция за първи път в клубната история. ПСЖ загуби трофея за шести път в историята си. С 14 титли парижани остават рекордьори в турнира.