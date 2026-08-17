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Луис Енрике: Липсваше ни късмет

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Спорт
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Испанецът не скри разочарованието си след загубата от Ланс.

луис енрике планира ранно оттегляне треньорската професия
Снимка: БГНЕС
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Треньорът на ПСЖ Луис Енрике не остана доволен след загубата с 0:1 от Ланс в двубоя за Суперкупата на Франция. Испанският специалист поздрави победителите за показаната игра, но също така сподели, че късметът е обърнал гръб на неговия отбор.

„Мисля, че заслужавахме повече. Но трябва да поздравя Ланс – те спечелиха и играха много добре, с обичайната си интензивност. Изиграхме много добър мач, но ни липсваше късмет“, каза Енрике след срещата.

Ланс спечели Суперкупата на Франция за първи път в клубната история. ПСЖ загуби трофея за шести път в историята си. С 14 титли парижани остават рекордьори в турнира.

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