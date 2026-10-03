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Златан Ибрахимович към Кристиано Роналдо: Не позволявай на егото си да съсипе наследството ти

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Шведската легенда разкритикува португалеца за напускането на националния отбор и заяви, че "дори лъвовете знаят кога ловът е приключил“

златан ибрахимович кристиано роналдо позволявай егото съсипе наследството
Снимка: БГНЕС
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Златан Ибрахимович отправи остри критики към Кристиано Роналдо за поведението му около португалския национален отбор. Бившият нападател на Швеция коментира решението на Роналдо да напусне лагера на Португалия на фона на напрежението около ролята му в състава.

Ибрахимович смята, че действията на португалската звезда могат да навредят на наследството, което той е изградил с националната фланелка.

"Не бива да позволяваш на егото си да съсипе наследството, което си изградил. Да напуснеш лагера на Португалия, без дори да разговаряш със съотборниците си? Това е неуважение“, заяви Ибрахимович в интервю за TUDN.

44-годишният швед направи паралел и със собствения си край на професионалната кариера, като призова Роналдо да приеме факта, че вече се намира в различен етап от своя футболен път.

"Трябва да осъзнаеш, че вече не си млад. Погледни Златан. И аз някога бях млад. Играх на най-високо ниво, а след това сложих край на кариерата си. Дори лъвовете знаят кога ловът е приключил“, добави бившият шведски национал.

Коментарите му идват след напрежението около Роналдо и португалския национален отбор. По-рано се появиха информации, че нападателят е взел решение да прекрати кариерата си за Португалия, като според публикациите недоволството му е свързано с липсата на игрово време в двубоя срещу Норвегия.

Към момента в предоставената информация няма официално потвърждение от самия Роналдо, че е сложил край на кариерата си в националния отбор.

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#Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол #Златан Ибрахимович

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