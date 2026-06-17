„Проект има, пари има, но път няма": Отсечката между варненските села Каменар и Куманово е в окаяно състояние

Жители на варненските села Каменар и Куманово настояват за спешен ремонт на пътната отсечка между двете населени места, която според тях е в изключително лошо състояние. Огромни дупки и пропадания ежедневно създават риск за шофьорите и водят до щети по автомобилите.

„Проблемът е от доста години. Дупките стават все по-големи и все повече. Вече е почти невъзможно да се минава по този път. Има хора, които преминават през нивите директно“, заяви жителката на района Марияна Николова.

По думите ѝ проект за ремонт има, а за него са осигурени и средства, но реални действия все още липсват.

„Проект има, пари има, но път няма. Искаме ясни срокове кога ще започне ремонтът“, допълни тя.

Местните хора разказват, че повредите по автомобилите са ежедневие.

„С три деца съм и вече изкривих две джанти и спуках гума“, сподели жителка на района.

Друга шофьорка разказа, че е счупила пружина и ресор на автомобила си и в момента е принудена да използва чужда кола.

„Всяка седмица има хора със спукани гуми и изкривени джанти. Ако някой, който не познава пътя, мине с 50-60 километра в час, последствията могат да бъдат сериозни“, предупреждават местните.

От Община Варна увериха, че ремонтът е подготвен и предстои избор на изпълнител.

„За пътя има разработен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. В следващите седмици ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител“, заяви Тихомир Тимов, директор на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”, Община Варна.

По думите му общината има готовност ремонтните дейности да започнат веднага след приключване на процедурата.

„Надяваме се ремонтът да стартира още през летните месеци. Стойността му е около 1,9 млн. евро“, посочи Тимов.

Предвидено е цялостно обновяване на близо 1,8 километра пътна отсечка, включително нова пътна конструкция, асфалтова настилка, водопровод, тротоари и улично осветление в урбанизираната част на Каменар.

От Община Аксаково също подготвят ремонт на своя участък от трасето, като към момента се търси финансиране и предстои избор на изпълнител.

Жителите на района обаче настояват обещанията този път да бъдат последвани от реални действия, тъй като проблемът съществува от години и засяга ежедневно стотици шофьори.