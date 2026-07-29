Вековно дърво на около 500 години в пловдивското село Извор е обявено за защитено

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви със заповед ново защитено вековно дърво. То е на приблизителна възраст 500 години и е от вида зимен дъб, обявиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Дървото се намира в местността Свети Илия в землището на пловдивското село Извор. То има обиколка на стъблото 4,20 м и височина около 30 м. Предложението за обявяването на вековното дърво е от Църковното настоятелство „Свети пророк Илия“.

С обявяването на дървото за защитено се забраняват изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното му състояние.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дървото ще бъде вписано в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначено като вековно дърво.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерството на околната среда и водите. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности, отбелязаха от Екоминистерството.