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Учени откриха 166 000 кв. км коралови рифове, способни да оцелеят при климатичните промени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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учени откриха 166 000 квадратни километра коралови рифове способни оцелеят климатичните промени
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Учени са открили близо 166 000 кв. км коралови рифове, които са способни да оцелеят и да се възстановят от климатичните промени, съобщи Ройтерс, позовавайки се на научно изследване. Тази цифра надвишава трикратно досегашните оценки на изследователите, уточнява агенцията. Кораловите рифове поддържат една четвърт от живота в океана, но днес се намират в критично състояние. Силните тропически бури, замърсяването и масовото им избелване вследствие на растящите океански температури карат част от учените да предупреждават, че тези екосистеми са пред прага на необратимо унищожение.

Анализ на 45 000 проучвания на корали, заедно с дългогодишни данни за климата и океана, идентифицира устойчиви на климата рифове в 71 държави и 100 територии, включително в части от Карибския басейн и Тихия и Атлантическия океан, които не са били открити досега.

„Кораловите рифове често се представят като екосистеми, които не могат да бъдат спасени“, каза Емили Дарлинг, директор по опазването на коралите в Дружеството за опазване на дивата природа (WCS) и един от авторите на проучването. „Това изследване показва обратното: ние знаем къде се крие надеждата и това, от което се нуждаем сега, е политическа воля“, допълни тя.

В момента държавите изготвят планове за действие, насочени към поставянето на 30 процента от техните сухоземни и морски среди под официална защита до края на десетилетието – цел, известна като „30 до 30“. Благодарение на новите данни правителствата вече ще могат да съобразяват мерките за защита с точните локации на кораловите рифове.

„Едва 28 процента от рифовете в момента попадат в защитени зони, така че възможността за действие е ясна, но и времето ни притиска, особено на прага на предстоящото супер явление Ел Ниньо“, предупреди Дарлинг.

Стейси Джупитър, изпълнителен директор на Глобалната морска програма на Дружеството за опазване на дивата природа, каза, че данните могат да дадат на правителствата необходимата информация, за да решат къде да бъдат разпределени ограничените средства и да дадат на по-устойчивите рифове възможно най-добрия шанс за оцеляване.

#коралови рифове #климатични промени #корали

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