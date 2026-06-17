ЕП ще гласува днес доклада за напредъка на РСМ по пътя ѝ към ЕС

Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония, по пътя ѝ към ЕС. По време на дебата по темата снощи българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред българското посолство в Скопие и посочиха, че с нарушаването на човешките права на българите, РСМ сама блокира своята евроинтеграция.

Докладът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Евродепутатите са категорични, че промяната на конституцията и вписването на българите в нея е единственият начин Скопие да продължи своята евроинтеграция. Вчера стана ясно, че докладчикът по напредъка на РСМ - австрийският евродепутат от "Зелените" Томас Вайц е предложил промяна в текста на доклада и заличаване на частта, свързанa с работата на историческата експертна комисия, създадена в резултат на договора за приятелство в България, която е включена и в преговорната рамка. Гласуването започва в 13:00 часа българско време.