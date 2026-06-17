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Депутатите осъдиха поредния вандалски акт срещу посолството ни в РСМ

Милена Кирова от Милена Кирова
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Реакции в парламента след поредния вандалски акт срещу българската мисия в РСМ. Партиите осъдиха палежа на дипломатическите автомобили и призоваха за спазване на добросъседските отношения.

Депутатите се противопоставиха на езика на омразата, на посегателствата срещу българи и български клубове, българско имущество. И припомниха всички ангажименти, които югозападната ни съседка има по многостранни и двустранни договори.

Призоваха и евроинституциите да обърнат внимание на създаването на целенасочено напрежение и ескалация срещу България в страна кандидат за членство в Европейския съюз. Европейската интеграция на Западните Балкани и страните от тази част на Европа е приоритет на България, но при изпълнение на техните ангажименти.

Иван Ангелов - "Прогресивна България": "Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения по приложените многостранни и двустранни договори и да осигурят ефективна сигурност на българските дипломатически представителства, както и сигурност на българската общност. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление. Нарушаването на добросъседските отношения е в остро противоречие със заявения от Северна Македония стремеж към членство в Европейския съюз."

Георг Георгиев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Ние от ГЕРБ-СДС остро осъждаме всяко поведение, което насажда насилие, което демонстрира антидемократичност, което е в разрез с всяка установена не само европейска, но и държавна, човешка, нормална морална практика. Отворените въпроси с Република Северна Македония не са между София и Скопие. Те са между Скопие и Брюксел. Няма да бъдем нито разбиращи, нито търпеливи, нито толерантни към каквито и да е прояви на насилие."

Николай Денков - депутат от ПГ на ПП: "Ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни, защото това е начинът да се отговори на провокации. Аз нямам никакво съмнение, че България, нейният национален интерес и нашият политически интерес предполагат всички държави в Западните Балкани да станат част от Европейския съюз. Но това трябва да стане, когато те изпълнят своите ангажименти."

Ангел Георгиев - "Възраждане": "Министър-председателят Румен Радев трябва да поиска ЕС да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко. Това е единственото реално работещо решение, което ще предизвика нашата югозападна съседка да предприеме реални реформи."

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#коли на посолството #Северна Македония #Скопие #палеж #депутати

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