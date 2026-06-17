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В Бургас почитат паметта на децата, загубили живота си на пътя (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БНТ
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В Бургас почитат паметта на децата, загубили живота си на пътя. Инициативата е на семейството на 12-годишната Валя, която през 2011 година загина, блъсната от автомобил, докато пресича на пешеходна пътека.

Днес се навършват 15 години от трагичния инцидент. В знак на почит, пешеходната пътека на едно от възловите кръстовища в морския град беше обсипана с цветя.

Участниците в инициативата отправят призив и към хората в цялата страна – да поставят цветя на пешеходна пътека в памет на децата, загинали при пътни инциденти.

снимки: Давид Сукнаров, БНТ

След смъртта на Валя, родителите ѝ превърнаха личната си болка в кауза и поставиха началото на две граждански инициативи за по-строги наказания за убийците на пътя и за по-сигурна градска среда.

#смъртни случаи на пътя #родители на загинали деца #Бургас #инициатива #загинали деца

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