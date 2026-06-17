Вижте верните отговори от изпита по български език и литература за 7-и клас

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от Националното външно оценяване по български език и литература след 7-и клас.

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Учениците работиха по вариант 1, а на последната задача те писаха по разказа на Христо Раянов "Задача №18".

Тестът се състоеше от 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст.

Изпитът се проведе в 1637 училища в страната.

Резултатите ще станат ясни до 1 юли.