Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - тарифата била до 10 000 евро на човек

Мащабна спецоперация приключи с разбиването на организирана престъпна група за незаконен трафик на мигранти, действала в България от август 2025 г.

По думите на главен комисар Антон Златанов - директор на ГДГП, това е една от най-мащабните разкривани групи през последните години. Едновременно органите на реда са претърсили 23 адреса в София, Перник, Стара Загора и Айтос. 23 са били задържани, на 8 са повдигнати обвинения. Всички са познати на полицията. Четирима са сирийци, Ръководителят на групата също е сириец с хуманитарен статут.

главен комисар Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция": "При претърсването бяха намерени интересни находки, на единия адрес са били намерени над 100 кюлчета."

Групата е имала практиката да докарва мигрантите до София и да ги настанява на различни адреси, докато каналджиите се чувстват спокойни да продължат.

Заплащали са между 5000 и 10 000 евро на човек. Повечето трафикирани са били мароканци.

Държали са мигрантите на различни места, искайки близките им да дават повече пари, за да ги придвижват.