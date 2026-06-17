След палежа пред българското посолство в Скопие: Остри реакции на партиите в НС

Депутатите се противопоставиха на езика на омразата, както и на всякакви опити за посегателство срещу българи, български клубове и собственост на българи на територията на РСМ, като припомниха всички ангажименти, които югозападната ни съседка е поела в двустранни и многостранни договори.

Външният министър заяви, че очаква да станат ясни и мотивите за палежа на двата дипломатически автомобила, както и какво ще предприеме Северна Македония, така че подобни деяния да не се повтарят.

Два дни след палежа полицията в Скопие обяви, че е изяснила случая напълно. Заподозреният е признал вината си, а прокуратурата е образувала наказателно производство за причиняване на „значителна опасност за живота на хората и за имуществото“.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Беше представена позиция на ниво „Общи въпроси“ в Брюксел, чрез нашите представители в Съвета на Европа и в ОССЕ във Виена. Когато езикът на омразата бива толериран в една държава и не само толериран, а и утвърждаван на високо политическо ниво, се стига до такъв тип действия.“

Външният министър коментира и опита за премахване от доклада за напредъка на Северна Македония на текст, свързан с работата на историческата комисия.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Очевидно Историческата комисия и дейността ѝ се виждат като нещо, което е в разрез с желанията на политическото ръководство на отсрещната страна.“

Депутатите също осъдиха вандализма.

Иван Ангелов, депутат от ПГ на „Прогресивна България“: „Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения по приложимите многостранни и двустранни договори.“ Георг Георгиев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Отворените въпроси с Република Северна Македония не са между София и Скопие. Те са между Скопие и Брюксел.“ Николай Денков, депутат от ПГ на „Продължаваме промяната“: „Ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни, защото това е начинът да се отговори на провокации.“ Ангел Георгиев, депутат от ПГ на „Възраждане“: „Министър-председателят Румен Радев трябва да поиска Европейският съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония.“

Извършителят на палежа може да получи наказание от шест месеца до пет години лишаване от свобода.