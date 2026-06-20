Пускат отново втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“

Втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде пуснат отново днес, потвърди изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Мощността беше принудително спряна от РИОСВ на 21 май до отстраняване на всички пропуски и нарушения на екоизискванията. От ТЕЦ-а уверяват, че предписанията са изпълнени.

Първи блок на централата е в дългосрочен ремонт и няма да работи до края на септември. Трети блок е в авариен ремонт и се очаква да бъде пуснат другата седмица.

Централата включи целия си ресурс и потенциал. Бяха привлечени и специалисти отвън за решаването на тежката ситуация.

От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново, тъй като в противен случай около 1200 души могат да останат без работа.