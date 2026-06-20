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Бостън е Шотландия - феновете превзеха града в търсене на още бира

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Привържениците очакват с нетърпение двубоя с Мароко.

бостън шотландия феновете превзеха града търсене бира
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Привържениците на шотландския национален отбор по футбол превзеха Бостън и са готови за втория мач на отбора на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Шотландците ще премерят сили с Мароко на стадион "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро. Гледайте срещата в събота, 20 юни, от 01:00 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"Чакахме моменти като тези 28 години. Бяхме на мача с Хаити в неделя и с нетърпение очакваме мача с Мароко. Напълно сигурен съм, че сме изпили доста бира, но вече трябва да са презаредили. Надявам се да има достатъчно бира на стадиона. Скот МакТоминей ще вкара. Той и Джон Макгин са основните ни играчи", сподели един от феновете в интервю за БНТ.

Вижте целия обект във видеото.

#Шотландия

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