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Със своя колорит и младо поколение отборът на Австралия е готов за победи на Мондиал 2026

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Чете се за: 04:22 мин.
Световен футбол
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„Сокъроуз” играят на Мондиала за шести пореден път.

Австралия футбол
Снимка: БТА
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Ако на световното първенство забележите някой футболен запалянко да пие бира направо от обувката си, бъдете сигурни, че той е от Австралия. Този обичай се нарича „Шуй” и е запазена марка за феновете от най-отдалечения континент. Името му произлиза от английската дума „шу”, което означава „обувка”. С „Шуй” австралийците празнуват победите. Той е символ на успеха, преборването на трудностите, и на австралийския бунтарски дух.

Значителна част от техните фенове си носят на мачовете и по едно голямо плюшено кенгуру, облечено в жълто-зелените цветове на националния отбор по футбол. Торбестият бозайник е техният национален символ и дори присъства на герба на Австралия заедно с щрауса ему.

Населена в древността от аборигени, Австралия става британско владение през втората половина на 18-ти век. Котва там пуска английският мореплавател Джеймс Кук. Новите земи отстоят на 15 000 км от Лондон. Не след дълго кралският двор решава да заселва Австралия с осъдени престъпници. Те, плюс останалите свободни заселници, полагат основите на сегашната 28-милионна Австралия. И до днес е запазен генът им на смели авантюристи, на сурови, но и романтични мъже – също като героя на Пол Хоган от прочутия филм „Дънди Крокодила”.

Шеста по големина в света и тринадесета по икономика, Австралия има собствен парламент и правителство. Но в същото време е и част от страните от Британската общност. Затова територията, разположена на цял собствен континент, се намира под короната на краля на Великобритания Чарлз Трети. Но докато британците имат за своя икона легендарната група „Бийтълс”, в Австралия националната гордост и основен културен феномен се явяват музикантите от „Ей Си – Ди Си”. Енергията и бунтарския дух на техните парчета са толкова силни и дълбоко в сърцата на хората, че Кралският монетен двор на Австралия дори изсече официални монети в тяхна чест. А в Мелбърн дори може да се разходите по улица „Ей Си – Ди Си”.

Именно „Ей Си – Ди Си” звучаха на стадион „Готлиб Даймлер” в Щутгарт в онази луда нощ на 22 юни 2006 г. Тогава „Сокъроуз”, както се нарича националният отбор на Австралия, изтръгна 2:2 срещу Хърватия и се класира за втората фаза на световното първенство в Германия. А треньорът Гус Хидинк и футболистите му маршируваха победоносно под звуците на песента „Ти Ен Ти” и мощния одобрителен рев на 15 000 свои привърженици.
Това беше първият голям успех на Австралия на световни футболни финали. Сега „Сокъроуз” играят на Мондиала за шести пореден път.

През 2006 г. те преминаха груповата фаза, но след това бяха елиминирани от бъдещия шампион Италия. Същото стана и последния път в Катар през 2022 г. И отново срещу предстоящия носител на купата – съставът на Аржентина. Участник като централен защитник на Австралия в Мондиала през 2006 г., сегашният селекционер Тони Попович се надява да задържи поне това ниво. А защо не и повече? Бивш футболист на английския Кристъл Палас, австралиецът с хърватски корени Тони Попович днес разполага със селекция, която събира от няколко континента.

В отбора цари непоколебима дисциплина, а впечатляващата млада генерация от футболисти е готова за следващото си представление. Какви са намеренията на треньора? „Винаги са ни подценявали, но сега имаме шанс да покажем, че можем да победим всеки противник”.

Вижте целия обект във видеото.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Австралия по футбол

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