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Фензона в парка зад музей "Земята и хората" приветства фенове на Мондиал 2026

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Спорт
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Във фензоната се проведоха FIFA турнир и футболен куиз.

фензона парка музей земята хората приветства фенове мондиал 2026
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Фензоната, която се намира в парка зад музей "Земята и хората", приветства фенове на Мондиал 2026.

В хода на деня във фензоната се проведоха FIFA турнир, организиран от Българската национална федерация по електронни спортове, и футболен куиз на тема световните първенства през годините.

Организаторът на събитието Алекси Калев сподели какви инициативи се организират в хода на турнира.

"Създадохме фензоната през 2018 година. Всяка година се стремим нашите зрители да се чувстват по-добре. Провеждаме куизове и турнири по електронни игри. Имаме инициативи със спортни клубове извън футбола. Имаме над 10 телевизионни екрана и голям екран със страхотна резолюция. Това е най-подходящото място хората да дойдат със семейството си. Тук е спокойно, чисто и приветливо", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

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