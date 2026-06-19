Фензона в парка зад музей "Земята и хората" приветства фенове на Мондиал 2026

Фензоната, която се намира в парка зад музей "Земята и хората", приветства фенове на Мондиал 2026.

В хода на деня във фензоната се проведоха FIFA турнир, организиран от Българската национална федерация по електронни спортове, и футболен куиз на тема световните първенства през годините.

Организаторът на събитието Алекси Калев сподели какви инициативи се организират в хода на турнира.

"Създадохме фензоната през 2018 година. Всяка година се стремим нашите зрители да се чувстват по-добре. Провеждаме куизове и турнири по електронни игри. Имаме инициативи със спортни клубове извън футбола. Имаме над 10 телевизионни екрана и голям екран със страхотна резолюция. Това е най-подходящото място хората да дойдат със семейството си. Тук е спокойно, чисто и приветливо", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.