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Божидара - отличничка от СМГ, участва в проект на БАН

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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божидара отличничка смг участва проект бан

Дванайсетокласничка от Софийската математическа гимназия участва в научен проект на БАН, който изследва белтъци, свързани с фертилитета при мъжете. Само преди дни Божидара Пухалева изкара две пълни шестици на матурите. Бъдещата студентка вече е избрана в Националния отбор по изкуствен интелект, който ще представи България на международната олимпиада в Казахстан това лято.

Божидара Пухалeва:"Казвам се Божидара Пухалева и тази година завършвам СМГ, 12 клас. И се занимавам главно с биоинформатични проекти, вече около една година. Прецених, че всъщност има много голям потенциал в комбинирането на биологията с изкуствения интелект. И могат да се направят много нови открития. И може да бъде много полезно за много хора. И моята идея е да правя нещо, което да има смисъл. И затова прецених, че може би е добър път. Пробвах, харесам и сега натам съм се ориентирала."

Проектът, по който работи с учени от БАН е свързан с генната регулация и протамините.

Божидара Пухалeва: "Това са белтъци, които се произвеждат от два гена, PRM1 и PRM2. И тяхната роля е в сперматогенезата, като по принцип в клетките Хистоните са белтъци, около които ДНК-то се увива. Да, но през сперматозоидите ДНК-то се увива около протамини, в един много голям процент. И ако има дори малко несъответствие между техните отношения, това води до мъжки стерилитет."

Целта на проекта е да запълни научните празноти в тази област. Божидара отговаря за компютърната методология - пише алгоритми за машинно обучение. Този анализ на подходящите гени е необходим, защото спестява много средства и време.

Божидара Пухалeва: "Нашата методология всъщност включва три етапа. В първия обработваме данните, като нашите данни са генни експресии. Имаме различните клетки, различните гени и техните стойности на експресия, т.е. колко са активни. И всъщност ги филтрираме и ги нормализираме, за да можем после да използваме тази невронна мрежа и да направим предсказания, всъщност кои гени биха повлияли двата конкретни, които ни интересуват. И накрая правим валидация, събсемплинг, което всъщност представлява, че взимаме различни части от нашите данни и правим предположения. Правим това сто пъти и накрая виждаме кои гени са останали тези сто пъти и са се показали като най-консистентни."

Божидара тепърва ще бъде студентка, а вече е постигнала много успехи. Научила е и един от важните уроци - ако се провалиш, опитай втори път.

#Дванайсетокласничка #Божидара Пухалева #СМГ

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