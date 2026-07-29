Авария застрашава частната спасителна мисия на телескоп на НАСА

Космическият апарат, който трябва да спаси остарелия и губещ височина телескоп на НАСА „Суифт“, е изправен пред проблеми, предаде АП.

От компанията „Каталист спейс текнолоджис“ съобщиха, че апаратът „Линк“ се върти неконтролируемо, което прекъсва връзката със Земята. Проблем с двигателите е възникнал през уикенда, само три седмици след като оборудваният с три роботизирани ръце апарат беше изстрелян в орбита.

Стартъп компанията обяви, че работи денонощно, за да острани неправностите, така че да успее да улови „Суифт“ и да изтласка телескопа в по-висока орбита. Без външна помощ обсерваторията ще навлезе в атмосферата и ще изгори още тази есен. НАСА плаща 30 милиона долара за спасителната операция, която беше организирана за по-малко от година, отбелязва АП.

Изстреляният през 2004 г. „Суифт“ губи височина по-бързо от очакваното заради засилената активност на Слънцето. За да продължи да изследва Вселената за мощни космически експлозии като гама-изблици и избухвания на свръхнови звезди, телескопът спешно трябва да бъде изтласкан на над 200 км по-голяма височина, приблизително до нивото на първоначалната му орбита. Докато това не се случи, всички научни наблюдения са спрени.

Въпреки това нито „Каталист“, нито НАСА са изгубили надежда, допълва АП. Според информация от компанията всички останали основни системи на апарата „Линк“ функционират нормално.