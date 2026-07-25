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Диаметърът на Луната е намалял с 50 метра през последните няколко века, твърди руски учен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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почти години завръщане наса луната
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През последните няколко века Луната се е свила и диаметърът ѝ е намалял с 50 метра поради вътрешно охлаждане. Това обясни експертът по астрономия Евгений Бурмистров от Пермския национален изследователски политехнически университет пред ТАСС.

"Преди около 4,5 милиарда години тя е била много гореща и оттогава вътрешността ѝ постепенно се охлажда", каза той, като допълни, че свиването е съпроводено със сеизмична активност с магнитуд до 5,5 степен.

Повърхността на Луната може да се нагрее до 127 градуса по Целзий през деня, добави Бурмистров.

"През деня повърхността на Луната се нагрява до приблизително 120-127 градуса по Целзий, а преди зазоряване се охлажда до приблизително минус 173 градуса по Целзий. Причината за толкова силни колебания е липсата на атмосфера, която умерено да нагрява слънцето и да задържа топлината през нощта", каза той.

Експертът отбеляза, че оста на Луната е вертикална, така че Слънцето винаги е ниско над хоризонта на полюсите на Луната. Светлината на звездата едва достига до дълбоките лунни кратери, които са в постоянна сянка. Температурите в тези кратери падат до минус 240 градуса по Целзий.

#50 метра #намаляване на диаметъра #Луна

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