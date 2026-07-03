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НАСА започна операцията за спасяването на космическия телескоп „Суифт“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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наса притичва помощ един старите телескопи
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Започна спасителната мисия за извеждането в по-висока орбита на космическия телескоп „Суифт“ на НАСА, който е застрашен от навлизане в земната атмосфера заради постепенното намаляване на височината на орбитата му, предаде Асошиейтед прес.

Космическият апарат LINK на американската компания Katalyst Space Technologies беше изведен в орбита с ракета „Пегас“, изстреляна от модифициран самолет над Тихия океан край Маршаловите острови. Очаква се след около месец апаратът да достигне обсерваторията и да се скачи с нея.

Космическият телескоп „Суифт“ беше изстрелян през 2004 г. за наблюдение на гама-лъчеви избухвания, свръхнови и други мощни космически явления. През последните години орбитата му започна да се понижава с ускорени темпове заради повишеното съпротивление на разредената атмосфера, свързано със засилената слънчева активност, уточнява Асошиейтед прес.

НАСА финансира спасителната мисия с 30 милиона щатски долара. Целта е орбитата на обсерваторията да бъде повишена с около 240 километра до първоначалната ѝ височина, което ще позволи научните наблюдения да бъдат възобновени още през септември. Засега те са временно преустановени, за да се съхрани оставащият орбитален ресурс на телескопа.

Според специалистите, ако операцията не бъде успешна, „Суифт“ може да навлезе в атмосферата и да изгори още през октомври.

От НАСА отбелязват, че подобна операция би могла в бъдеще да бъде приложена и при космическия телескоп „Хъбъл“, чиято орбита също постепенно намалява вследствие на повишеното атмосферно съпротивление, пише още Асошиейтед прес.

#НАСА

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