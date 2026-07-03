Проблем с изстрелването забавя мисията на НАСА за спасяване на телескоп

Спешната мисия на НАСА за спасяването на остарелия космически телескоп "Суифт" се забавя, заради проблем с изстрелването в последния момент, предаде Асошиейтед прес.

Самолетът за изстрелване на ракети на "Нортръп Груман" е излетял от Маршаловите острови в Тихия океан, след като цяла седмица стартът беше отлаган заради лоши метеорологични условия.

По време на полета екипът е забелязал предупреждение в потока от данни и е решил да не освобождава ракетата "Пегас", закрепена към долната част на самолета, съобщават от компанията. На този етап не става ясно дали предупреждението е дошло от ракетата или от самолета.

Ракетата "Пегас" пренася "трирък" космически апарат, конструиран от компанията "Каталист", за да улови телескопа "Суифт", който ще "срещне своята гибел" до октомври, ако не пристигне помощ.

Все още не е определена нова дата за изстрелване.

НАСА преустанови научните операции на "Суифт" по-рано тази година, за да запази орбитата му колкото се може по-дълго. От изстрелването си през 2004 г. насам той е засякъл хиляди гама-изригвания и експлодиращи звезди, сигнализирайки на други телескопи за по-подробни наблюдения.

В желанието си да продължи сканирането на Вселената с помощта на телескопа "Суифт", американската космическа агенция нае компания "Каталист" през септември миналата година за спасителната операция на стойност 30 милиона долара.