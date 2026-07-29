Учени откриха неизвестни досега структури в мъглявината Орион

Международен екип, ръководен от учени от Виенския университет, откри неизвестни досега структури в мъглявината Орион с помощта на радиотелескопи, съобщи АПА. Проучването, публикувано в списание „Астрономия и астрофизика“, представя и нова оценка на масата на мъглявината, която значително се различава от досегашните изчисления.

Мъглявината Орион е един от най-известните обекти на нощното небе и един от най-близките до Земята региони, в които активно се образуват звезди. Тя е сред най-добре изследваните области в астрономията.

Изследването е първият научен резултат от проекта NeAtHood, който картографира неутралния атомен водород в близки области на звездообразуване чрез радиовълни. За целта учените са комбинирали данни от два мощни радиотелескопа в САЩ и Китай.

Новите наблюдения разкриват сложна структура около мъглявината, включително допълнителни кухи области и поток от газ с дължина около четири светлинни години. Според изследователите това показва, че Орион вероятно не е възникнала вследствие на едно събитие, а се е формирала постепенно под въздействието на множество процеси, свързани с активността на звездите.

Проучването променя и досегашните оценки за масата на мъглявината. Новите данни показват, че водородната ѝ обвивка е почти десет пъти по-малко масивна, отколкото се смяташе досега. Според учените по-прецизните измервания ще помогнат за по-доброто разбиране на процесите на звездообразуване и взаимодействието между звездите и междузвездната среда.