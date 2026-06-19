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Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София

Алекс Христов от Алекс Христов
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жена счупено коляно нос падане опасен подлез софия
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Жена е със счупено коляно, нос и охлузвания след като се е спънала в стърчащи железа в столичен подлез. Столичани от години сигнализират за проблеми с въпросния подлез.

Не веднъж сме ви показвали състоянието на подлеза на бул."България" и бул. "Гоце Делчев". Последно преди 2 години. Тогава - паднала мазилка, плоскости, нарушена конструкция. Днес - липсват само купчините от събраните счупени плочки.


Преди два дни, прибирайки се Искра се спъва в необезопасена арматура. Последствията:

Иван Бонев, близък на пострадалата: "Пада без никаква опора на решетката зад мен. Обезобразено лице, счупено коляно, наранен е другият крак, счупен нос."

Помагат ѝ минувачи. На място пристига и линейка на Спешна помощ. 70-годишната жена е откарана в "Пирогов".

Жената е идвала от страната на квартал "Белите брези", когато се спъва в стърчащи железа. След инцидента те вече са отрязани.

Иван Бонев, близък на пострадалата: "Железата те се сливат с фона, сливат се със самия бетон. Целият подлез е занемарен от години."

Иван Бонев, близък на пострадалата: "Съдебна медицина извадиха доклад 3 страници. Очакват и допълнителните документи от "Пирогов". Ние ще си търсим правата, защото за тези неща не трябва да се мълчи."

На това мнение са много хора в района.

Маргарита: "Не е много безопасен. Много се пазя, защото и на мен ми се е случвало да се подхлъзна."

"Супер опасно е. Отделно окачения таван е паднал и непрекъснато гледам отгоре да не падне нещо. Общината нищо не прави.

БНТ: От колко време е така?

От години."

Друг проблем за преминаващите през подлеза е и разминаването с велосипедисти и водачи на електрически тротинетки, тъй като за тях няма обособено място за преминаване.

Албена: "Минават колелета, тротинетки, няма хубава маркировка. Те не внимават, това е истината."

В позиция по повод инцидента, от район "Триадица" обясниха, че имат готовност за обезопасяване и рехабилитиране на опасните участъци в подлеза и прилежащите му площи. Към настоящия момент се подготвя ремонт, ако бъде осигурено финансиране от Столична община.

#София #пострадал #подлез

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