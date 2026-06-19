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Синдикатите предлагат данъчна промяна, работодателите са категорично против

Николай Минков от Николай Минков
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Да бъде въведен необлагаем минимум и хората с по-високи доходи да плащат по-големи данъци, предложиха за пореден път от КТ „Подкрепа“. Бизнесът е категорично против промяна на настоящата данъчна система. По-справедливо имуществено облагане и ограничаване на данъчните неравенства, справедлива пенсионна система, премахване на осигурителния таван, адекватно заплащане на труда, са част от исканията на КТ „Подкрепа" към новата власт.

„Трябва да се въведе необлагаем минимум, което е ревизия на съществуващата данъчна система. От друга страна тя непременно трябва да е променена така, че мнозинството от работещите да не плащат по - високи данъци, от колкото плащат в момента, което е напълно възможно. А оттам нататък високо доходните групи да бъдат така любезни да се включат по-активно в осигуряването на данъчните приходи на държавата.“

Работодателските организации са категорично против промяната на настоящата данъчна система, като техните аргументи са само във фискалните ползи, които тя е доказала до момента.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК: „Не е необходима промяна в данъчно осигурителната система. Смятаме, че пропорционалната система на данъчно облагане е ясна, справедлива и гарантира висока събираемост. За миналата година имаме над 98% събрани данъчно осигурителни вноски в рамките на същата година. Това, което ни препоръчва ЕК всъщност не е да променим данъчната си система, а да разширим приходната си база. Това няма как да се случи с прогресивно подоходно облагане, както предлагат много от колегите.“

В началото на месеца Европейската комисия отправи официална препоръка към България да подобри данъчната си система, в това число плоският данък без необлагаем минимум.

#данъчна промяна #против #работодателите #синдикати

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