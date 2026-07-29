Роберто Манчини: Съжалявам за всичко, което се случи през последните години

Беше като да загубиш жената на живота си, коментира новият селекционер на Италия своето напускане на поста през 2023 година.
Роберто Манчини се извини, след като беше назначен отново за селекционер на Италия 3 години след като напусна за тима в посока Саудитска Арабия, предаде АП.
"Много съжалявам", каза Манчини. "Беше като да загубиш жената на живота си. А това означава, че си направил нещо, което не е трябвало да се прави. Затова съжалявам, съжалявам много и за всичко, което се случи през последните три години. ... Ще се опитам да върна националния отбор там, където му е мястото", каза специалистът.
Отборът на Италия за трети пореден път не успя да се класира за Световното първенство, което доведе до оставките на президента на федерацията Габриеле Гравина и треньора Дженаро Гатузо през април, малко след поражението в баража срещу Босна и Херцеговина.
61-годишният Манчини изведе "адзурите" до титлата на Европейското първенство през 2021 година, но изненадващо подаде оставка като селекционер на Италия през август 2023, като две седмици по-късно пое националния отбор на Саудитска Арабия. "Вината беше изцяло моя", каза Манчини, като се позова на липсата на комуникация с Гравина.