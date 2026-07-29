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Фенове на Левски влязоха на стадиона в Крайова

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Спорт
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Въпреки забраната без публика за "сините".

Фенове на Левски влязоха на стадиона в Крайова
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Фенове на Левски успяха да влязат на модерния стадион "Йон Облеменко" и да подкрепят тима си от трибуните. Това стана, въпреки че клубът има забрана да продава билети за гостуването на тима за една среща, а от румънския клуб обявиха, че всички билети, продадени на българи, ще бъдат анулирани и ще им бъдат върнати парите. Тогава дори ултрасите на Университатя защитиха съперника, като призоваха да бъдат пуснати на трибуните.

"Сини" привърженици пристигнаха в града и влязоха на стадиона, като за някои от тях се твърди, че са заели места във ВИП зоната, като Левски има право да квота там, но имаше и други българи, които бяха в централния сектор и не спряха да подкрепят отбора.

Сега остава да се разбере дали от УЕФА ще преценят дали това е нарушение на санкцията и дали ще бъде наложена нова на българския шампион.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК ЛЕВСКИ

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