Фенове на Левски влязоха на стадиона в Крайова

Фенове на Левски успяха да влязат на модерния стадион "Йон Облеменко" и да подкрепят тима си от трибуните. Това стана, въпреки че клубът има забрана да продава билети за гостуването на тима за една среща, а от румънския клуб обявиха, че всички билети, продадени на българи, ще бъдат анулирани и ще им бъдат върнати парите. Тогава дори ултрасите на Университатя защитиха съперника, като призоваха да бъдат пуснати на трибуните.

"Сини" привърженици пристигнаха в града и влязоха на стадиона, като за някои от тях се твърди, че са заели места във ВИП зоната, като Левски има право да квота там, но имаше и други българи, които бяха в централния сектор и не спряха да подкрепят отбора.

Сега остава да се разбере дали от УЕФА ще преценят дали това е нарушение на санкцията и дали ще бъде наложена нова на българския шампион.