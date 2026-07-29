НА ЖИВО: Университатя Крайова - Левски 2:2, Адриан Рус върна румънците в играта

Гостите владееха топката повече във встъпителните минути, като по-опасното бе едно излизане на Светослав Вуцов извън наказателното поле, за да пресече дълъг пас.

Усилията на „сините“ дадоха необходимия резултат в 13-та минута. След изпълнение от пряк свободен удар, при което топката стигна до границата на наказателното поле, където Евртон Бала стреля и прати топката във вратата, пазена от Лауренциу Попеску.

3 минути по-късно столичани отново ликуваха. Атака отляво позволи топката да стигне до десния фланг. Там Алдеир успя пръв да се докопа до нея, за да отправи удар, с който да матира за втори път Попеску и 2:0.

В 18-та минута Армстронг Око-Флекс се озова на добра позиция и стреля, но бе блокиран и атаката на тима от „Герена“ бе неутрализирана. Малко след това пред домакините се откри първа добра възможност. Майкон сбърка, Стивън Нсимба стреля, а топката прелетя над вратата.

Румънците върнаха едно попадение в 26-та минута. Радостта им обаче траеше за кратко, тъй като бе маркирана засада.

Отборът от Крайова се активизира и наложи териториално надмощие, а в 37-та минута Нукусор Банку стреля опасно, но изпрати топката в аут.

Българската отбрана обаче се пропука дълбоко в добавеното време на първото полувреме и актуалните първенци на Румъния се върнаха в играта. Вуцов неутрализира Матей, но той стигна до топката и центрира на далечна греда, където Банку с глава се разписа.

Домакинският отбор стартира с гръм и трясък второто полувреме. В 48-та минута Адриан Рус застана зад топката и изпълни перфектен пряк свободен удар, за да матира Вуцьов и да постави равенството на таблото.

Впоследствие пред Рус се откри още една възможност да обстрелва българската врата, като този път шутира в аут. В 53-та минута румънците пропуснаха да сътворят обрат. Топката стигна до Стефан Байарам, но той пропусна да засече подаването към него от няколко метра.

Макар и тъмните облаци, надвиснали над българската отбрана, гостите отговориха в 64-та минута. Тогава Мазир Сула влезе в наказателното поле и стреля, но Попеску спаси.

След още 2 минути „сините“ последва нова добра атака за тях, като Рейналдо се озова на страхотна позиция. Попеску обаче и този път бе на точното място в точното време, за да спаси.

В 71-та минута Симба можеше да порази българската врата, стреляйки опасно, като единствено малка неточност го раздели от по-прецизен удар. Отборът от Крайова продължи да подлага „синята“ защита на изпитания и само минута по-късно Кристиан Димитров изчисти от голлинията след удар с глава на Алесандру Чикълнду. Последва нов шанс за първенците в северната ни съседка, но топката бе пратена в аут.

Левски протяга ръка към третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига гостуват на Университатя Крайова във втория мач от втория кръг. Срещата на стадион „Йон Облеманко“ ще стартира от 20:30 часа българско време.

Селекцията на Хулио Веласкес има предимство, тъй като само преди седмица на свой терен отказа румънците с 1:0 в първия двубой. Ако тимът от „Герена“ продължи, ще си осигури място в основна фаза на европейски клубни турнири до края на календарната година, като най-малко ще играе в Лигата на конференциите. В случай, че българският представител отпадне от турнира на богатите, ще продължи в третия кръг на Лига Европа, където ще срещне финландския КуПС Куопио.

Ето и съставите:

УНИВЕРСИТАТЯ: 21. Лауренциу Попеску - 28. Адриан Рус, 24. Никола Стефанович, 6. Владимир Скречу - 17. Карлос Мора, 5. Анзор Мекваблишвили, 20. Алесандру Чикълдъу, 11. Нукусор Банку - 30. Давид Матей, 7. Стивън Нсимба, 10. Стефан Байарам

Треньор: Филипе Коелю

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон - 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 19. Мехди Мубарик – 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 17. Евертон

Треньор: Хулио Веласкес