Гурбан Гурбанов: Очаквам тежък и емоционален мач срещу ЦСКА

Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов очаква изключително оспорван сблъсък срещу ЦСКА в реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът е категоричен, че двата отбора имат равни шансове да продължат напред след нулевото равенство в първата среща в Баку.

"Мачът е много важен и за двата отбора. Знаем, че ЦСКА е настроен за победа, но така сме и ние. Двубоят ще е добър за феновете и всеки може да победи“, заяви Гурбанов на официалната си пресконференция.

Наставникът на азербайджанския шампион не очаква коренно различен развой спрямо първия двубой и подчерта уважението си към българския тим.

"Няма да е кой знае колко различен мач от първия. Противникът е много силен, така че играта ще е доста емоционална. Имаме опит в Европа, но ЦСКА също го има. Ние трябва да сме хладнокръвни“, коментира той.

Гурбанов беше попитан и за паметната победа на Карабах с 7:2 след продължения над Лудогорец през 2024 година, но категорично отказа да прави подобни сравнения.

"Не мислим за миналото. Рядко се случва да вкараме толкова голове, колкото срещу Лудогорец преди няколко години, и едва ли сега може да стане така. Важно е какво ще направим утре. Дали ще победим с един гол или повече, няма значение, стига да успеем“, заяви опитният специалист.

Първата среща между двата отбора в Баку завърши при резултат 0:0, което оставя напълно отворен сблъсъка преди реванша на Националния стадион "Васил Левски“.

По предварителната програма футболистите на Карабах не проведоха официална тренировка на стадиона в София, а само се запознаха с условията преди решителния двубой.