БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 03:30 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гурбан Гурбанов: Очаквам тежък и емоционален мач срещу ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Карабах е уверен, че тимът му може да стигне до успеха в София, но подчерта, че реваншът няма да прилича на разгрома срещу Лудогорец

Гурбан Гурбанов: Очаквам тежък и емоционален мач срещу ЦСКА
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов очаква изключително оспорван сблъсък срещу ЦСКА в реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът е категоричен, че двата отбора имат равни шансове да продължат напред след нулевото равенство в първата среща в Баку.

"Мачът е много важен и за двата отбора. Знаем, че ЦСКА е настроен за победа, но така сме и ние. Двубоят ще е добър за феновете и всеки може да победи“, заяви Гурбанов на официалната си пресконференция.

Наставникът на азербайджанския шампион не очаква коренно различен развой спрямо първия двубой и подчерта уважението си към българския тим.

"Няма да е кой знае колко различен мач от първия. Противникът е много силен, така че играта ще е доста емоционална. Имаме опит в Европа, но ЦСКА също го има. Ние трябва да сме хладнокръвни“, коментира той.

Гурбанов беше попитан и за паметната победа на Карабах с 7:2 след продължения над Лудогорец през 2024 година, но категорично отказа да прави подобни сравнения.

"Не мислим за миналото. Рядко се случва да вкараме толкова голове, колкото срещу Лудогорец преди няколко години, и едва ли сега може да стане така. Важно е какво ще направим утре. Дали ще победим с един гол или повече, няма значение, стига да успеем“, заяви опитният специалист.

Първата среща между двата отбора в Баку завърши при резултат 0:0, което оставя напълно отворен сблъсъка преди реванша на Националния стадион "Васил Левски“.

По предварителната програма футболистите на Карабах не проведоха официална тренировка на стадиона в София, а само се запознаха с условията преди решителния двубой.

Свързани статии:

Христо Янев: Искам "врящ котел" срещу Карабах, да разберат футболистите какъв отбор е ЦСКА
Христо Янев: Искам "врящ котел" срещу Карабах, да разберат футболистите какъв отбор е ЦСКА
Старши треньорът на ЦСКА очаква мощна подкрепа от феновете и с тях...
Чете се за: 04:22 мин.
ЦСКА мобилизира феновете преди реванша с Карабах: Европа е нашата сцена
ЦСКА мобилизира феновете преди реванша с Карабах: Европа е нашата сцена
"Червените“ призоваха привържениците да изпълнят националния...
Чете се за: 01:10 мин.
#Гурбан Гурбанов #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
3
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
4
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
6
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Български футбол

Фенове на Левски влязоха на стадиона в Крайова
Фенове на Левски влязоха на стадиона в Крайова
Шампионска лига: Университатя Крайова - Левски 2:2 (ГАЛЕРИЯ) Шампионска лига: Университатя Крайова - Левски 2:2 (ГАЛЕРИЯ)
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Чете се за: 02:00 мин.
ЦСКА 1948 ще играе в сряда и вторник в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите ЦСКА 1948 ще играе в сряда и вторник в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите
Чете се за: 01:17 мин.
НА ЖИВО: Университатя Крайова - Левски 2:2, Адриан Рус върна румънците в играта НА ЖИВО: Университатя Крайова - Левски 2:2, Адриан Рус върна румънците в играта
Чете се за: 05:20 мин.
Гьоко Хаджиевски: Напускам Спартак спокоен, оставям след себе си стабилен отбор Гьоко Хаджиевски: Напускам Спартак спокоен, оставям след себе си стабилен отбор
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Четвърта гореща вълна обхвана Европа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ