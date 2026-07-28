ЦСКА мобилизира феновете преди реванша с Карабах: Европа е нашата сцена

ЦСКА отправи емоционален призив към своите привърженици дни преди реванша срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

След нулевото равенство в първата среща в Баку „армейците“ запазиха отлични шансове да продължат напред в турнира, а от клуба разчитат на силна подкрепа от трибуните на Националния стадион „Васил Левски“.

Чрез публикация в социалните мрежи от ЦСКА призоваха феновете да бъдат зад отбора в един от най-важните мачове от началото на сезона.

"Европа е нашата сцена. ЦСКА е създаден за тези мачове. Стадионът целият червен!“, написаха от клуба, като приканиха привържениците да закупят своите билети за двубоя.

Реваншът срещу Карабах ще определи кой от двата отбора ще продължи към третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като първият сблъсък в Азербайджан завърши без попадения.